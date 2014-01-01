|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18604
|Наименование
|18604F_втулка стабилизатора переднего! (р), 22x30/30.5x42\ MB Sprinter 208-316 95>
|Внутренний диаметр
|22
|Материал
|резина
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,026
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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