Размер наружной резьбы M18 x 1,5 Длина резьбы [мм] 12 Количество присоединений 3 Вес [кг] 0,16

Запчасть датчик давления масла D2866LF 2-3 й MAN 18602 представлена по производителю FEBI с артикулом 18602. У данной детали есть аналоги с номерами: 18602, 094092, 18602, 360081064001C, 77011, S480005, 30262009. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления масла D2866LF 2-3 й MAN 18602 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.