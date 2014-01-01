|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18602
|Наименование
|Датчик давления масла D2866LF 2-3 й MAN 18602
|Точка включения от [бар]
|0,1
|Точка включения до [бар]
|0,4
|Размер наружной резьбы
|M18 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|12
|Количество присоединений
|3
|Вес [кг]
|0,16
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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