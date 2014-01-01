Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 30 Стойка Направляющая штанга Сторона установки Задний мост Ø трубы [мм] 36 Вес [кг] 7,0 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая Рено продольная L=720 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18599. У данной детали есть аналоги с номерами: 18599, 1803414010130, BK8500764, 220068, 651003, 19857, 32970000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Рено продольная L=720 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.