Наружный диаметр [мм] 135 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки со стороны коробки передач Вес [кг] 0,16

Запчасть сальник коленвала задний Ивеко 114*135*18 представлена по производителю FEBI с артикулом 18588. У данной детали есть аналоги с номерами: 071600, 12011318B, 12014858, 12014858B, 12016274, 14858, 15041900. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник коленвала задний Ивеко 114*135*18, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.