|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18587
|Наименование
|Сальник коленвала задний
|Толщина [мм]
|13
|Внутренний диаметр
|140
|Наружный диаметр [мм]
|165
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Вес [кг]
|0,17
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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