Наружный диаметр [мм] 165 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки со стороны коробки передач Вес [кг] 0,17

Запчасть сальник коленвала задний представлена по производителю FEBI с артикулом 18587. У данной детали есть аналоги с номерами: 18587, 15072200, 12031045B, 40101430, 40101433, 98467213, 98494987. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала задний на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.