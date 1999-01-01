Наружный диаметр [мм] 200 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки Задняя ось двусторонне Вес [кг] 0,31

Запчасть сальник задней ступицы Евротех (1991-1999) представлена по производителю FEBI с артикулом 18586. У данной детали есть аналоги с номерами: 101511, 12017354, 12017354B, 40102820, 40102940, 40102941, 40102943. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник задней ступицы Евротех (1991-1999), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.