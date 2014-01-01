Наружный диаметр [мм] 200 Цвет коричневый Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки Задняя ось двусторонне Вес [кг] 0,18

Запчасть сальник Ивеко Еврокарго ступицы задней наружный (180х200х12) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18585. У данной детали есть аналоги с номерами: 18585, 40101733, 022580, 101508, 12015265, 12015265B, 40101730. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Ивеко Еврокарго ступицы задней наружный (180х200х12) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.