Наружный диаметр [мм] 200 Цвет синий Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Сторона установки Задняя ось двусторонне Вес [кг] 0,145

Запчасть сальник ступицы 180х200х12 представлена по производителю FEBI с артикулом 18584. У данной детали есть аналоги с номерами: 18584, 42037581, 42037611, 42127526, 40100441, 40100440, 40100439. Сальники ступиц в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 180х200х12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные сальники ступиц с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.