|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18583
|Наименование
|Сальник ступицы Ивеко Еврокарго задней 95*130*16 мм
|Толщина [мм]
|16
|Внутренний диаметр
|95
|Наружный диаметр [мм]
|130
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,22
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
IVECO
DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть
65C18
2009.09 - 2011.08
IVECO
DAILY IV Фургон
65C18
2006.05 - 2011.08
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