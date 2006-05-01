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Сальник ступицы Ивеко Еврокарго задней 95*130*16 мм артикул 18583 FEBI в Алматы

18583 FEBI Сальник ступицы Ивеко Еврокарго задней 95*130*16 мм
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18583
Наименование Сальник ступицы Ивеко Еврокарго задней 95*130*16 мм
Толщина [мм] 16
Внутренний диаметр 95
Наружный диаметр [мм] 130
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Вес [кг] 0,22
Запчасть сальник ступицы Ивеко Еврокарго задней 95*130*16 мм представлена по производителю FEBI с артикулом 18583. Применяется на Iveco Eurocargo. У данной детали есть аналоги с номерами: 007185250, 101559, 101560, 110600814010, 12015509, 12015509B, 15509. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы Ивеко Еврокарго задней 95*130*16 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C18 2009.09 - 2011.08
IVECO DAILY IV Фургон 65C18 2006.05 - 2011.08

Если хотите купить Сальник ступицы Ивеко Еврокарго задней 95*130*16 мм производителя FEBI с артикулом 18583 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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