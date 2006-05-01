Наружный диаметр [мм] 130 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа Вес [кг] 0,22

Запчасть сальник ступицы Ивеко Еврокарго задней 95*130*16 мм представлена по производителю FEBI с артикулом 18583. Применяется на Iveco Eurocargo. У данной детали есть аналоги с номерами: 007185250, 101559, 101560, 110600814010, 12015509, 12015509B, 15509. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы Ивеко Еврокарго задней 95*130*16 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.