Наружный диаметр [мм] 90 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Сторона установки передняя ось, двусторонне Вес [кг] 0,124

Запчасть сальник ступицы передней Ивеко 65x90x13/14.5 18582 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18582. У данной детали есть аналоги с номерами: 18582, 12015928B, 40102293. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы передней Ивеко 65x90x13/14.5 18582 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.