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Сальник ступицы передней IVECO 65x90x13/14.5 18582, FeBi артикул 18582 FEBI в Алматы

18582 FEBI Сальник ступицы передней IVECO 65x90x13/14.5 18582, FeBi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18582
Наименование Сальник ступицы передней IVECO 65x90x13/14.5 18582, FeBi
Толщина [мм] 13, 14,5
Внутренний диаметр 65
Наружный диаметр [мм] 90
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Сторона установки передняя ось, двусторонне
Вес [кг] 0,124
Запчасть сальник ступицы передней Ивеко 65x90x13/14.5 18582 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18582. У данной детали есть аналоги с номерами: 18582, 12015928B, 40102293. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы передней Ивеко 65x90x13/14.5 18582 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы передней IVECO 65x90x13/14.5 18582, FeBi производителя FEBI с артикулом 18582 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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