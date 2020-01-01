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Тяга рулевая SCANIA поперечная L=1743 d=62 FEBI артикул 18581 FEBI в Алматы

18581 FEBI Тяга рулевая SCANIA поперечная L=1743 d=62 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18581
Наименование Тяга рулевая SCANIA поперечная L=1743 d=62 FEBI
Длина [мм] 1743
Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT
Размер наружной резьбы M24 x 1,5
Размер конуса [мм] 30
Сторона установки передний мост
Ø трубы [мм] 62
Вес [кг] 20,5
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой
для оригинального номера 2 146 105
Запчасть тяга рулевая Скания поперечная L=1743 d=62 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18581. У данной детали есть аналоги с номерами: 18581, 2146105, 1361413, 12201700A, M4200002, SCDL7264, BK8505614. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Скания поперечная L=1743 d=62 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тяга рулевая SCANIA поперечная L=1743 d=62 FEBI производителя FEBI с артикулом 18581 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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