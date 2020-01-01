Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 62 Вес [кг] 20,5 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой для оригинального номера 2 146 105

Запчасть тяга рулевая Скания поперечная L=1743 d=62 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18581. У данной детали есть аналоги с номерами: 18581, 2146105, 1361413, 12201700A, M4200002, SCDL7264, BK8505614. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Скания поперечная L=1743 d=62 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.