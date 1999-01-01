Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18578 Наименование Прокладка (двигатель) Вольво фш 12 (1993-1999) болта масл. поддона x42 Вес [кг] 0,017

Запчасть прокладка (двигатель) Вольво фш 12 (1993-1999) болта масл. поддона x42 представлена по производителю FEBI с артикулом 18578. У данной детали есть аналоги с номерами: 211080, 479491. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка (двигатель) Вольво фш 12 (1993-1999) болта масл. поддона x42, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.