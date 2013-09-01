|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18572
|Наименование
|шланг системы тормозной М10х1х0414
|Длина [мм]
|412
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1
|Ширина зева гаечного ключа
|16
|Вес [кг]
|0,09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909)
311 CDI (909.632, 909.633)
2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER CLASSIC 4,6-t Автобус (B909)
411 CDI (909.843)
2013.09 - Выпускается
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