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шланг системы тормозной М10х1х0414 артикул 18572 FEBI в Алматы

18572 FEBI шланг системы тормозной М10х1х0414
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18572
Наименование шланг системы тормозной М10х1х0414
Длина [мм] 412
Размер внутренней резьбы M10 x 1
Размер наружной резьбы M10 x 1
Ширина зева гаечного ключа 16
Вес [кг] 0,09

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 3,5-t Фургон (B909) 311 CDI (909.632, 909.633) 2013.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ SPRINTER CLASSIC 4,6-t Автобус (B909) 411 CDI (909.843) 2013.09 - Выпускается

Если хотите купить шланг системы тормозной М10х1х0414 производителя FEBI с артикулом 18572 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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