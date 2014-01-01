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18557F_диск тормозной передний!\ BMW E39 2.0-4.4 M54/M57/M62 00> артикул 18557 FEBI в Алматы

18557 FEBI 18557F_диск тормозной передний!\ BMW E39 2.0-4.4 M54/M57/M62 00>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18557
Наименование 18557F_диск тормозной передний!\ BMW E39 2.0-4.4 M54/M57/M62 00>
Толщина тормозного диска (мм) 30
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 2
Толщина [мм] 73,7
Наружный диаметр [мм] 324
Ø фаски [мм] 120
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 28,4
Диаметр центрирования [мм] 79
Вес [кг] 10,67

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18557F_диск тормозной передний!\ BMW E39 2.0-4.4 M54/M57/M62 00> производителя FEBI с артикулом 18557 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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