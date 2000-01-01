|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18542
|Наименование
|Воздушный фильтр кабины L2000 361*159*40
|Исполнение фильтра
|Салонный фильтр тонкой очистки
|Длина [мм]
|361
|Ширина [мм]
|159
|Высота [мм]
|40
|Вес [кг]
|0,09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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