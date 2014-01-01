Ширина [мм] 180 Высота [мм] 70 Вес [кг] 0,1

Запчасть фильтр воздушный кабины ТГА (00-) ТГЛ (05-) ТГМ (05-) ТГС (07-) ТГХ (07-); МАН Автобус (NEOMAN); NEO представлена по производителю FEBI с артикулом 18541. У данной детали есть аналоги с номерами: 18541, 100100911510, 18759, 1987431163, 382004, 50014242, 716036. Фильтры кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный кабины ТГА (00-) ТГЛ (05-) ТГМ (05-) ТГС (07-) ТГХ (07-); МАН Автобус (NEOMAN); NEO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры кабины с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.