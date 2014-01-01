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Фильтр воздушный кабины TGA (00-), TGL (05-), TGM (05-), TGS (07-), TGX (07-); MAN BUS (NEOMAN); NEO артикул 18541 FEBI в Алматы

18541 FEBI Фильтр воздушный кабины TGA (00-), TGL (05-), TGM (05-), TGS (07-), TGX (07-); MAN BUS (NEOMAN); NEO
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18541
Наименование Фильтр воздушный кабины TGA (00-), TGL (05-), TGM (05-), TGS (07-), TGX (07-); MAN BUS (NEOMAN); NEO
Исполнение фильтра Фильтр активированного угля
Длина [мм] 465
Ширина [мм] 180
Высота [мм] 70
Вес [кг] 0,1
Запчасть фильтр воздушный кабины ТГА (00-) ТГЛ (05-) ТГМ (05-) ТГС (07-) ТГХ (07-); МАН Автобус (NEOMAN); NEO представлена по производителю FEBI с артикулом 18541. У данной детали есть аналоги с номерами: 18541, 100100911510, 18759, 1987431163, 382004, 50014242, 716036. Фильтры кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный кабины ТГА (00-) ТГЛ (05-) ТГМ (05-) ТГС (07-) ТГХ (07-); МАН Автобус (NEOMAN); NEO на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры кабины с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр воздушный кабины TGA (00-), TGL (05-), TGM (05-), TGS (07-), TGX (07-); MAN BUS (NEOMAN); NEO производителя FEBI с артикулом 18541 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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