|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18541
|Наименование
|Фильтр воздушный кабины TGA (00-), TGL (05-), TGM (05-), TGS (07-), TGX (07-); MAN BUS (NEOMAN); NEO
|Исполнение фильтра
|Фильтр активированного угля
|Длина [мм]
|465
|Ширина [мм]
|180
|Высота [мм]
|70
|Вес [кг]
|0,1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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