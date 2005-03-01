|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18538
|Наименование
|18538F_болт крепления колеса!\ BMW X3/E65/E66 all 01>
|Колесные диски
|для легкометаллического диска
|Длина [мм]
|55
|Наружный диаметр [мм]
|22,8
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|28, 5
|Качество / класс
|10.9
|Ширина зева гаечного ключа
|17
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Колесное крепление
|Конический поясок F
|Материал
|сталь
|Поверхность
|фосфорированный
|Длина болта под головкой [мм]
|33
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Вес [кг]
|0,073
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
7 (E65, E66, E67)
730 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
730 Ld
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
740 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
745 d
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
745 d
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
750 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.0 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.0 sd
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.5 si
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 sd
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 si
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 18 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 20 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 25 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
xDrive 30 i
2005.07 - 2008.08
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