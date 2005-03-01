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18538F_болт крепления колеса!\ BMW X3/E65/E66 all 01> артикул 18538 FEBI в Алматы

18538 FEBI 18538F_болт крепления колеса!\ BMW X3/E65/E66 all 01>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18538
Наименование 18538F_болт крепления колеса!\ BMW X3/E65/E66 all 01>
Колесные диски для легкометаллического диска
Длина [мм] 55
Наружный диаметр [мм] 22,8
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Длина резьбы [мм] 28, 5
Качество / класс 10.9
Ширина зева гаечного ключа 17
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Конический поясок F
Материал сталь
Поверхность фосфорированный
Длина болта под головкой [мм] 33
Сторона установки передний мост, Задний мост
Вес [кг] 0,073
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 d 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.0 sd 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.5 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2005.07 - 2008.08

Если хотите купить 18538F_болт крепления колеса!\ BMW X3/E65/E66 all 01> производителя FEBI с артикулом 18538 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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