Материал ходовых роликов полимерный материал Наружный диаметр [мм] 74 Вид эксплуатации автоматически Вес [кг] 1,3 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть ролик-натяжитель ручейкового ремня Скания 94/114/124/144 представлена по производителю FEBI с артикулом 18528. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ролик-натяжитель ручейкового ремня Скания 94/114/124/144, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.