Наружный диаметр [мм] 35,5 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук) Вес [кг] 0,003

Запчасть кольцо уплотнительное кабины 44.5x21.5x35.5 БНК подшипник шарнира амортизатора Скания 4 Series; Sc представлена по производителю FEBI с артикулом 18524. У данной детали есть аналоги с номерами: 18524, 63360, 63873, 122414, 318991, 211110, 1343149. Амортизаторы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное кабины 44.5x21.5x35.5 БНК подшипник шарнира амортизатора Скания 4 Series; Sc на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные амортизаторы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.