|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18524
|Наименование
|Кольцо уплотнительное кабины 44.5x21.5x35.5 БНК подшипник шарнира амортизатора Scania 4 Series; Sc
|Толщина [мм]
|4,5
|Внутренний диаметр
|21,5
|Наружный диаметр [мм]
|35,5
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Вес [кг]
|0,003
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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