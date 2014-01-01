Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18521 Наименование Датчик стоп-сигнала SCANIA Вид эксплуатации электрический Вес [кг] 0,027

Запчасть датчик стоп-сигнала Скания представлена по производителю FEBI с артикулом 18521. У данной детали есть аналоги с номерами: 0288649, 118323, 288649, 310550, SC1288649. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик стоп-сигнала Скания, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.