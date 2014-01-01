|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18497
|Наименование
|18497F_сайлентблок рычага зад.!\ Ford Focus 1.4/1.6/2.0/1.8Di/TDi/TDDi 98>
|Длина [мм]
|158
|Ширина [мм]
|74
|Толщина [мм]
|65
|Внутренний диаметр
|22
|Наружный диаметр [мм]
|63
|Сторона установки
|передний мост, снизу, сзади
|Вес [кг]
|0,682
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 18497F_сайлентблок рычага зад.!\ Ford Focus 1.4/1.6/2.0/1.8Di/TDi/TDDi 98> производителя FEBI с артикулом 18497 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита