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18497F_сайлентблок рычага зад.!\ Ford Focus 1.4/1.6/2.0/1.8Di/TDi/TDDi 98> артикул 18497 FEBI в Алматы

18497 FEBI 18497F_сайлентблок рычага зад.!\ Ford Focus 1.4/1.6/2.0/1.8Di/TDi/TDDi 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18497
Наименование 18497F_сайлентблок рычага зад.!\ Ford Focus 1.4/1.6/2.0/1.8Di/TDi/TDDi 98>
Длина [мм] 158
Ширина [мм] 74
Толщина [мм] 65
Внутренний диаметр 22
Наружный диаметр [мм] 63
Сторона установки передний мост, снизу, сзади
Вес [кг] 0,682

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18497F_сайлентблок рычага зад.!\ Ford Focus 1.4/1.6/2.0/1.8Di/TDi/TDDi 98> производителя FEBI с артикулом 18497 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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