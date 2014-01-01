|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18492
|Наименование
|18492F_сайлентблок зад. рычага!\ Audi 80/A6 Quattro 91>/100 Quattro <90
|Толщина [мм]
|58
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|58, 21
|Сторона установки
|задний мост нижний
|Тип установки
|Сайлентблок
|Вес [кг]
|0,340
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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