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18492F_сайлентблок зад. рычага!\ Audi 80/A6 Quattro 91>/100 Quattro <90 артикул 18492 FEBI в Алматы

18492 FEBI 18492F_сайлентблок зад. рычага!\ Audi 80/A6 Quattro 91>/100 Quattro <90
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18492
Наименование 18492F_сайлентблок зад. рычага!\ Audi 80/A6 Quattro 91>/100 Quattro <90
Толщина [мм] 58
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 58, 21
Сторона установки задний мост нижний
Тип установки Сайлентблок
Вес [кг] 0,340

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18492F_сайлентблок зад. рычага!\ Audi 80/A6 Quattro 91>/100 Quattro <90 производителя FEBI с артикулом 18492 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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