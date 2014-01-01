|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18479
|Наименование
|Выключатель стеклоочистителя Scania 93-143
|Функции комбинированного переключателя
|С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя
|Вес [кг]
|0,25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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