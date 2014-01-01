Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18479 Наименование Выключатель стеклоочистителя Scania 93-143 Функции комбинированного переключателя С функцией стеклоочистителя и стеклоомывателя, С функцией прерывистого включения стеклоочистителя Вес [кг] 0,25

Запчасть выключатель стеклоочистителя Скания 93-143 представлена по производителю FEBI с артикулом 18479. У данной детали есть аналоги с номерами: 18479, 121086, 120024, 011507570080. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия выключатель стеклоочистителя Скания 93-143 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.