Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18473 Наименование Ремень двойной 13x1950 DAF 18473 Длина [мм] 1950 Вес [кг] 0,66

Запчасть ремень двойной 13x1950 Даф 18473 представлена по производителю FEBI с артикулом 18473. У данной детали есть аналоги с номерами: 18473, 2AVX131950, 13A1950C, 853126508, 856916508, 858216508, 870116508. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень двойной 13x1950 Даф 18473 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.