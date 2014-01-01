Количество присоединений 13 Вид эксплуатации механический Вес [кг] 0,14

Запчасть реле поворотов 8KONT.+5KONT. Феби 18432 представлена по производителю FEBI с артикулом 18432. У данной детали есть аналоги с номерами: 18432, 365559, 334470, 289929, 65278, 121096, 121096OEM. Реле в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия реле поворотов 8KONT.+5KONT. Феби 18432 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные реле с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.