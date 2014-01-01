|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18432
|Наименование
|Реле поворотов, 8KONT.+5KONT. FeBi, 18432
|Напряжение [В]
|24
|Номинальная мощность [Вт]
|21
|Количество присоединений
|13
|Вид эксплуатации
|механический
|Вес [кг]
|0,14
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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