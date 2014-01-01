Вес [кг] 4,666 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с валовым подшипником

Запчасть ремкомплект Скания шкворня (55x223) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18430. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX120547, 18430, 300534, 12100400A, 131606, 0604030300SЗАМЕНЕН, 040515. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект Скания шкворня (55x223) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.