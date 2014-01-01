Вес [кг] 8,4 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником

Запчасть ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Ивеко Еврокарго Евротех ES/Траккер Феби Lema ERREVI ко представлена по производителю FEBI с артикулом 18420. У данной детали есть аналоги с номерами: 060400807108, 0604008071S, 060521, 079447, 125094, 1904698. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект поворотного кулака (шкворень) Ивеко Еврокарго Евротех ES/Траккер Феби Lema ERREVI ко, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.