|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18416
|Наименование
|Замок вала рулевого колеса
|Количество присоединений
|4
|Вид эксплуатации
|электрический
|Вес [кг]
|0,41
|Устройство запирания
|с ключом
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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