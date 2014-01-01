Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для правостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 28,6 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 9,1 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная FM12;FL4;FH12/16 A238754-B13642 L=861 представлена по производителю FEBI с артикулом 18412. У данной детали есть аналоги с номерами: 18412, 1075664, 3988701, KLTA0150, 1987301, 220056, 20393063. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная FM12;FL4;FH12/16 A238754-B13642 L=861 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.