|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18412
|Наименование
|Тяга рулевая продольная FM12;FL4;FH12/16 A238754-,B13642 L=861
|Длина [мм]
|861
|Наружный диаметр [мм]
|52
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M20 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для правостороннего расположения руля
|Размер конуса [мм]
|28,6
|Стойка
|Шатун
|Ø трубы [мм]
|52
|Вес [кг]
|9,1
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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