|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18411
|Наименование
|Тяга продольная рулевая L=978 Volvo FL6/FL180-220 91-->
|Длина [мм]
|978
|Наружный диаметр [мм]
|30
|Размер наружной резьбы
|M20 x 1,5, M30 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для лево-/правосторонним управлением
|Размер конуса [мм]
|22
|Стойка
|Шатун
|Ø трубы [мм]
|30
|Вес [кг]
|3,8
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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