Размер наружной резьбы M20 x 1,5, M30 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 22 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 30 Вес [кг] 3,8 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга продольная рулевая L=978 Вольво ФЛ 6/FL180-220 91-> представлена по производителю FEBI с артикулом 18411. У данной детали есть аналоги с номерами: 18411, 253083, 954214, 42290000, 1847501, 050204002600, JTR3032. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга продольная рулевая L=978 Вольво ФЛ 6/FL180-220 91-> на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.