Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18407 Наименование РМК тормозного вала SAF / TRAILOR Вес [кг] 1,936

Запчасть ремкомплект тормозного вала САФ TRAILOR представлена по производителю FEBI с артикулом 18407. У данной детали есть аналоги с номерами: 18407, ZX020130, 075524, 0302021843S, 3434363700. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозного вала САФ TRAILOR на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.