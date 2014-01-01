Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18405 Наименование РМК тормозного вала Вес [кг] 1,285

Запчасть ремкомплект тормозного вала представлена по производителю FEBI с артикулом 18405. У данной детали есть аналоги с номерами: 18405, 3268000600, 075525, 030202029400, KLTH0005. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозного вала на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.