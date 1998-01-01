|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18402
|Наименование
|18402F_отбойник амортизатора заднего!\ Audi A3 all 96>
|Толщина [мм]
|128
|Материал
|Полиуретан
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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JETTA IV (162)
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2009.06 - Выпускается
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2009.06 - Выпускается
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POLO (6R)
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