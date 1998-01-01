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18402F_отбойник амортизатора заднего!\ Audi A3 all 96> артикул 18402 FEBI в Алматы

18402 FEBI 18402F_отбойник амортизатора заднего!\ Audi A3 all 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18402
Наименование 18402F_отбойник амортизатора заднего!\ Audi A3 all 96>
Толщина [мм] 128
Материал Полиуретан
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12
VW BORA 2.0 2007.01 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.2 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.4 TSI Hybrid 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.6 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.6 TDI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 1.8 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TDI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TDI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TFSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.0 TSI 2010.04 - Выпускается
VW JETTA IV (162) 2.5 2010.04 - Выпускается
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 2002.09 - 2010.10
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 2002.09 - 2010.10
VW POLO (6R) 1.0 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.0 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.0 TSI 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.0 TSI 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.2 TSI 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.2 TSI 16V 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.4 TDI 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.4 TDI 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.4 TDI 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.4 TSI 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.6 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.6 2009.06 - Выпускается
VW POLO (6R) 1.8 GTI 2009.06 - Выпускается

Если хотите купить 18402F_отбойник амортизатора заднего!\ Audi A3 all 96> производителя FEBI с артикулом 18402 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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