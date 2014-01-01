Внутренний диаметр 38,1 Наружный диаметр [мм] 42 Вес [кг] 0,083

Запчасть втулка САФ вала тормозного (38.1x42x44.9) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18370. У данной детали есть аналоги с номерами: 18370, 5000816349, 6503721R, M023387, MPB22, 1230010603, 07800. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка САФ вала тормозного (38.1x42x44.9) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.