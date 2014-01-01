|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18370
|Наименование
|Втулка SAF вала тормозного (38.1x42x44.9) FEBI
|новая модификация
|Длина [мм]
|44,9
|Внутренний диаметр
|38,1
|Наружный диаметр [мм]
|42
|Вес [кг]
|0,083
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Втулка SAF вала тормозного (38.1x42x44.9) FEBI производителя FEBI с артикулом 18370 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита