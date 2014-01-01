Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для лево-/правосторонним управлением Размер конуса [мм] 31,5 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 42 Вес [кг] 8,2 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная пневмоподвеска 856 mm BE;FL7/10 представлена по производителю FEBI с артикулом 18336. У данной детали есть аналоги с номерами: 18336, ZX131358, 1592959, 253067, 1080786, 686233, 050204004880. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная пневмоподвеска 856 mm BE;FL7/10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.