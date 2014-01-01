|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18335
|Наименование
|Тяга рулевая VOLVO продольная L=881мм FEBI
|Длина [мм]
|881
|Наружный диаметр [мм]
|52
|Размер наружной резьбы
|M20 x 1,5, M30 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для левостороннего расположения руля
|Размер конуса [мм]
|28,6
|Стойка
|Шатун
|Ø трубы [мм]
|52
|Вес [кг]
|8,8
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Тяга рулевая VOLVO продольная L=881мм FEBI производителя FEBI с артикулом 18335 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита