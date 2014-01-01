Размер наружной резьбы M20 x 1,5, M30 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 28,6 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 8,8 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая Вольво продольная L=881мм Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18335. У данной детали есть аналоги с номерами: 18335, 1988401, 050204002370, 1628636, 19884, 55960000, 954169. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Вольво продольная L=881мм Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.