Размер наружной резьбы M20 x 1,5, M30 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 28,6 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 9,0 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая Вольво ФШ 12 16 продольная L=880мм Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18334. У данной детали есть аналоги с номерами: 18334, 253120, 253143, 954170, 30780000, 22791, 2279101. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая Вольво ФШ 12 16 продольная L=880мм Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.