Размер наружной резьбы M20 x 1,5, M30 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для правостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 28,6 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 8,4 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть тяга рулевая продольная ФШ 12 CH-A238753 L=863 представлена по производителю FEBI с артикулом 18333. У данной детали есть аналоги с номерами: 18333, 85114190, 2148146, 253079, 19889, 1988901, 050204004910. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная ФШ 12 CH-A238753 L=863 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.