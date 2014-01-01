Качество / класс 10 Ширина зева гаечного ключа 18 Профиль головки болта Внешний шестигранник DIN / ISO 985 Вес [кг] 0,02

Если вы хотите купить гайка стопорная M12*1.75 H=14 SW18 крепления подушки, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 18328. У данной детали есть аналоги с номерами: 0111853, 104127, 117048, 12618300A, 1340933, 301081, 59320. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные гайки с гарантией от производителя FEBI.