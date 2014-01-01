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Гайка стопорная M12*1.75 H=14 SW18 крепления подушки артикул 18328 FEBI в Алматы

18328 FEBI Гайка стопорная M12*1.75 H=14 SW18 крепления подушки
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18328
Наименование Гайка стопорная M12*1.75 H=14 SW18 крепления подушки
Толщина [мм] 14,7
Размер внутренней резьбы M12 x 1,75
Качество / класс 10
Ширина зева гаечного ключа 18
Профиль головки болта Внешний шестигранник
DIN / ISO 985
Вес [кг] 0,02
Если вы хотите купить гайка стопорная M12*1.75 H=14 SW18 крепления подушки, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 18328. У данной детали есть аналоги с номерами: 0111853, 104127, 117048, 12618300A, 1340933, 301081, 59320. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные гайки с гарантией от производителя FEBI.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка стопорная M12*1.75 H=14 SW18 крепления подушки производителя FEBI с артикулом 18328 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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