|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18328
|Наименование
|Гайка стопорная M12*1.75 H=14 SW18 крепления подушки
|Толщина [мм]
|14,7
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,75
|Качество / класс
|10
|Ширина зева гаечного ключа
|18
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|DIN / ISO
|985
|Вес [кг]
|0,02
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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