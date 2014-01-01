|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18299
|Наименование
|18299F_втулка тяги стабилизатора переднего! (р), d13.5\ MB Sprinter 95>, VW LT 97>
|Ширина [мм]
|24
|Внутренний диаметр
|13,5
|Наружный диаметр [мм]
|26
|Материал
|резина
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|передняя ось верхняя, Передняя нижняя ось
|Вес [кг]
|0,012
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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