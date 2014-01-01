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18299F_втулка тяги стабилизатора переднего! (р), d13.5\ MB Sprinter 95>, VW LT 97> артикул 18299 FEBI в Алматы

18299 FEBI 18299F_втулка тяги стабилизатора переднего! (р), d13.5\ MB Sprinter 95>, VW LT 97>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18299
Наименование 18299F_втулка тяги стабилизатора переднего! (р), d13.5\ MB Sprinter 95>, VW LT 97>
Ширина [мм] 24
Внутренний диаметр 13,5
Наружный диаметр [мм] 26
Материал резина
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передняя ось верхняя, Передняя нижняя ось
Вес [кг] 0,012

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 18299F_втулка тяги стабилизатора переднего! (р), d13.5\ MB Sprinter 95>, VW LT 97> производителя FEBI с артикулом 18299 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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