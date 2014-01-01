Внутренний диаметр 19 Наружный диаметр [мм] 430 Ø фаски [мм] 168 Размер внутренней резьбы M12 x 1,5 Количество отверстий 12 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки Задний мост Минимальная толщина [мм] 37 Вес [кг] 33,0 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной 430*45*130 САФ представлена по производителю FEBI с артикулом 18277. У данной детали есть аналоги с номерами: TTBR1870, 18277, K005938, 1009863, BCR201A, KLTE0050, 75102. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 430*45*130 САФ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.