|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18277
|Наименование
|Диск тормозной 430*45*130 SAF
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Толщина [мм]
|130
|Внутренний диаметр
|19
|Наружный диаметр [мм]
|430
|Ø фаски [мм]
|168
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5
|Количество отверстий
|12
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|Задний мост
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Вес [кг]
|33,0
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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