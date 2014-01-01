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Диск тормозной 430*45*130 SAF артикул 18277 FEBI в Алматы

18277 FEBI Диск тормозной 430*45*130 SAF
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 18277
Наименование Диск тормозной 430*45*130 SAF
Толщина тормозного диска (мм) 45
Толщина [мм] 130
Внутренний диаметр 19
Наружный диаметр [мм] 430
Ø фаски [мм] 168
Размер внутренней резьбы M12 x 1,5
Количество отверстий 12
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки Задний мост
Минимальная толщина [мм] 37
Вес [кг] 33,0
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть диск тормозной 430*45*130 САФ представлена по производителю FEBI с артикулом 18277. У данной детали есть аналоги с номерами: TTBR1870, 18277, K005938, 1009863, BCR201A, KLTE0050, 75102. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной 430*45*130 САФ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной 430*45*130 SAF производителя FEBI с артикулом 18277 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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