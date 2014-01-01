|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18264
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|Длина [мм]
|105
|Материал
|полимерный материал
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,230
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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