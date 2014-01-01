Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18255 Наименование Ремкомплект торм.вала SAF Вес [кг] 0,399

Запчасть ремкомплект торм.вала САФ представлена по производителю FEBI с артикулом 18255. У данной детали есть аналоги с номерами: 18255, 600042, 3317001600, KLTH0243, 030202029300, 015508, 075530. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект торм.вала САФ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.