|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18247
|Наименование
|подшипник ступицы роликовый 120x165x29
|Ширина [мм]
|29
|Внутренний диаметр
|120
|Наружный диаметр [мм]
|165
|DIN / ISO
|32924
|Конструкция подшипника
|конический роликовый подшивник
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|1,73
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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