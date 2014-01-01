Наружный диаметр [мм] 165 DIN / ISO 32924 Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки Задний мост Вес [кг] 1,73

Запчасть подшипник ступицы роликовый 120x165x29 представлена по производителю FEBI с артикулом 18247. У данной детали есть аналоги с номерами: 18247, BR0106001, 07095910A, 57050, SET1085, BK7702924, CRF32924. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы роликовый 120x165x29 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.