Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 18243 Наименование РМК тормозного вала AXL122 на 1вал без бронз. втулки ROR TE 9000/9300(все) 18243 Вес [кг] 0,986

Запчасть ремкомплект тормозного вала AXL122 на 1вал без бронз. втулки РОР TE 9000/9300(все) 18243 представлена по производителю FEBI с артикулом 18243. У данной детали есть аналоги с номерами: 18243, BK8500140, 46016, 790132, AXL122, 500212, 085502. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект тормозного вала AXL122 на 1вал без бронз. втулки РОР TE 9000/9300(все) 18243 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.