Размер внутренней резьбы M30 x 1,5 RHT Размер наружной резьбы M24 x 1,5 Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля Размер конуса [мм] 30 Стойка Шатун Ø трубы [мм] 50 Вес [кг] 9,8 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с гайкой

Запчасть рулевая тяга Скания представлена по производителю FEBI с артикулом 18209. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX121045, 18209, 1304569, 370875, 220021, 119036, 119042. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рулевая тяга Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.