Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 50 Вес [кг] 16,0 для оригинального номера 2 853 196 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая поперечная. 124/144;AM740;AMA860 L=1743 18208 представлена по производителю FEBI с артикулом 18208. У данной детали есть аналоги с номерами: 18208, 2161883, 2113903, 2584263, 2125090, 1737683, 1385251. Запчасти подвески грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная. 124/144;AM740;AMA860 L=1743 18208 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти подвески грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.