|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18208
|Наименование
|Тяга рулевая поперечная. 124/144;AM740;AMA860 L=1743 18208
|Длина [мм]
|1743
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|30
|Сторона установки
|передний мост
|Ø трубы [мм]
|50
|Вес [кг]
|16,0
|для оригинального номера
|2 853 196
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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