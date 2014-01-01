Размер наружной резьбы M20 x 1,5 Размер конуса [мм] 26 Сторона установки передний мост Ø трубы [мм] 52 Вес [кг] 16,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с корончатой гайкой

Запчасть тяга рулевая поперечная Даф 95XF L-1695mm представлена по производителю FEBI с артикулом 18207. У данной детали есть аналоги с номерами: 18207, 0754922, BK8503396, 1286343, 1353396, 522002, 10501328. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная Даф 95XF L-1695mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.