|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18207
|Наименование
|Тяга рулевая поперечная DAF 95XF L-1695mm
|Длина [мм]
|1698
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5 RHT
|Размер наружной резьбы
|M20 x 1,5
|Размер конуса [мм]
|26
|Сторона установки
|передний мост
|Ø трубы [мм]
|52
|Вес [кг]
|16,000
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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