|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18205
|Наименование
|Тяга рулевая продольная 85 L=876
|Длина [мм]
|876
|Наружный диаметр [мм]
|52
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5 RHT
|Размер наружной резьбы
|M20 x 1,5 RHT
|Размер конуса [мм]
|26
|Цвет
|черный
|Стойка
|Шатун
|Ø трубы [мм]
|52
|Вес [кг]
|9,500
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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