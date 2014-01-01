|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|18203
|Наименование
|Гайка ступицы Scania M60x2 H=20 mm ключ-SW80 18203, Febi
|Толщина [мм]
|20
|Размер внутренней резьбы
|M60 x 2
|Ширина зева гаечного ключа
|80
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Вес [кг]
|0,24
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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