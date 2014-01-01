Ширина зева гаечного ключа 80 Тип резьбы с правой резьбой Вес [кг] 0,24

Запчасть гайка ступицы Скания M60x2 H=20 mm ключ-SW80 18203 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 18203. У данной детали есть аналоги с номерами: 18203, ZX120208, 300093, 1356196, 1403618Z, 100565, 54266. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка ступицы Скания M60x2 H=20 mm ключ-SW80 18203 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.